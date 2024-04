Grão Mestre de MS presidirá quinta zona da CMI

O Grão Mestre da Maçonaria, Ademar Freitas, foi eleito pelas Grandes Lojas como presidente da V Zona, ou seja, de todo o Brasil, para a CMI (Confederação da Maçonaria Interamericana). O mandato tem duração de três anos e o foco do novo presidente será realizar a interlocução entre a V Zona e a VI Zona, demais países da América do Sul.

Ao JD1, Ademar pontuou que sua eleição poderá colocar Mato Grosso do Sul em destaque na cena maçônica. “Ao fazer a integração da maçonaria da América do Sul, vamos conseguir engrandecer a maçonaria do estado. Uma vez que vamos trazer mais intercâmbios e aproximação com as grandes lojas, uma vez que Mato Grosso do Sul é uma das grandes lojas mais importantes da região Centro-Oeste e Sul do país”.

A CMI é a maior entidade do mundo, sendo composta por 98 grandes lojas, com mais de 500 mil maçons, que fazem parte do grupo. A entidade foi fundada no dia 14 de abril de 1947 sendo composta por potências maçônicas de 25 países da Américas do Norte, do Sul e Central, além do Caribe e Europa, sendo divida em seis zonas.

O GM Ademar detalhou ainda à reportagem que ainda ontem, um brasileiro foi escolhido como secretário geral, sendo que é ele que vai comandar as ações. Diante disso, Ademar seria o represente do Brasil durante o triênio.

“Agora é uma questão de coordenação. Vamos nos reunir para traças metas e objetivos, sendo que esses encontros são feitos com frequência para tudo permanecer alinhado”, finalizou.

