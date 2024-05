Locutor se confunde e anuncia nome errado como campeã da WBA

O evento de Boxe, que teve a luta entre Vasyl Lomachenko e George Kambosos Jr. na madrugada de sábado (11) para domingo (12), em Perth, na Austrália, destacou outra disputa de cinturão por um fato inusitado.

Na luta que valia o cinturão mundial do peso-galo da Associação Mundial de Boxe (WBA), entre a britânica Nina Hughes, detentora do título, e a australiana desafiante Cherneka Johnson, o locutor do ringue, Daniel Hennessey, causou uma confusão ao anunciar a vencedora errada.

Após dez rounds, o locutor anunciou a vitória de Hughes por decisão majoritária. O anúncio surpreendeu o árbitro, que fez menção de levantar a mão de Johnson, mas ergueu a da britânica.

A então campeã comemorava e era erguida pelo treinador quando Hennessey, após ser chamado à atenção pela comissão atlética, chamou as lutadoras novamente. O locutor releu as pontuações dos juízes e, desta vez, anunciou o resultado correto. A vitória de Johnson, nova campeã mundial do peso-galo da WBA.

Enquanto Hughes expressava confusão e revolta, Cherneka Johnson ficou paralisada e chorou ao receber o cinturão. “Achei que eu venci a luta, mas quando anunciaram o resultado, eu tinha que aceitar, não sou o juiz. Estou feliz que perceberam que anunciaram a decisão errada”, disse a campeã.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também