Jovem morre com suspeita de dengue

Lucian Andrade, 29 anos, morreu na manhã dessa quinta-feira (9) e pode ser a primeira vítima de dengue deste ano em Mato Grosso do Sul. O jovem estava internado na no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Corumbá, a 419 de Campo Grande.

O rapaz apresentava um quadro grave de dengue e foi internado no Hospital da Cassems e na terça-feira (7) foi transferido para a CTI da Santa Casa, mas não resistiu e faleceu ontem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um exame feito pela Cassems no dia 3 desse mês, confirmou que Lucian estava com dengue. Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES), trata o caso como suspeita e encaminhou uma amostra do sangue do jovem para o Laboratório Central (Lacem).

Em 2019, foram 66.634 casos de notificação da doença, o maior índice nos últimos seis anos, e 29 pessoas morreram vítimas de dengue. Campo Grande registrou 8 mortes pela doença e nos municípios do interior foram 21 mortes. A última delas em Três Lagoas, no início de dezembro.

