Cavalo morre ao ser abandonado pelo dono em Taquarussu

Na segunda-feira (24), a Polícia Militar Ambiental (PMA), com sede em Batayporã, atendeu uma denúncia de maus-tratos a um cavalo, na área rural do município de Taquarussu.

De acordo com o Jornal da Nova, a equipe encontrou o animal adulto já sem vida. O proprietário, de 67 anos, morador do município de Taquarussu, contou que o cavalo estava doente há alguns dias e não conseguia mais se levantar.

Ele ainda informou que chegou a aplicar um remédio, mas admitiu que não havia procurado uma assistência veterinária especializada para que o animal pudesse ser medicado adequadamente.

O equino morto estava muito magro e aparentava estar no local há alguns dias. Não foi observada a presença de água ou comida nas proximidades do cavalo, ficando claro a omissão por parte do proprietário.

Diante dos fatos, foi lavrado o auto de infração no valor de R$ 3 mil e o autor responderá pelo crime de maus-tratos com pena prevista de detenção, de três meses a um ano, além da multa, sendo a pena aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

