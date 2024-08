Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas próximo ao presídio da Capital

Na noite de sábado (03), a equipe do Batalhão de Choque realizava um patrulhamento na região do presídio de segurança máxima de Campo Grande quando recebeu uma denúncia anônima sobre drones que estavam sobrevoando a penitenciária e lançando objetos para dentro do local.

Durante o patrulhamento, a guarnição avistou um jovem de 23 anos em frente a uma residência com uma mochila. O rapaz tentou correr para dentro da casa, mas foi abordado pelos policiais.

O rapaz e a mochila foram revistados, e encontrado com ele um drone e drogas. Quando questionado sobre os entorpecentes, o jovem disse que trabalhava para um detento, que deu as ordens para ele receber os materiais e lançá-los para dentro do presídio usando o equipamento.

Mais tarde, outro rapaz, de 25 anos, chegou na residência com uma sacola, dentro havia dois celulares e drogas. O jovem informou que receberia dinheiro para entregar a encomenda. Mais tarde, outro indivíduo, agora de 31 anos, chegou portando uma mochila com drone e porções de maconha.

Em seguida, uma mulher de 37 anos, e um homem de 49 também chegaram na casa portando “mercadorias”. Esses foram os últimos a chagarem no local. Diante dos fatos, o Choque deu voz de prisão aos cinco e encaminhou 1,415 kg de maconha à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Enquanto os indivíduos foram levados para a Cepol.

