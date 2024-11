Com sinais de espancamento, homem é encontrado morto debaixo de ponte em Corumbá

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (5). Ele estava debaixo de uma ponte, em Corumbá, e a suspeita é que ele tenha sido espancado antes de morrer.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o local onde o homem estava é conhecido por abrigar pessoas em situação de rua e usuários de drogas. A vítima tem aproximadamente 30 anos e a morte pode ter sido causada por espancamento. Ele tinha uma fratura na mandíbula.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, fazendo o isolamento da área. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também estiveram no local, fazendo as investigações iniciais.

