Condenado a 19 anos por estupro é preso em Água Clara

Um jovem, de 28 anos, que estava foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, foi preso durante a tarde de segunda-feira (27), na cidade de Água Clara.

Conforme as informações policiais, o homem foi condenado a passar 19 anos, 1 mês e 18 dias preso em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável praticado no município de Ribas do Rio Pardo.

Há algumas semanas, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Água Clara recebeu a informação de que o autor do delito estaria foragido da justiça e residindo no município.

Assim, foram realizadas diversas diligências, tendo a equipe conseguido descobrir o paradeiro do autor, dando cumprimento ao mandado.

Preso, ele foi encaminhado para a delegacia onde ficará à disposição da Justiça.

