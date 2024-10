Condenado a mais de 57 anos por estupro e atendado violento ao pudor é preso

Condenado a mais de 57 anos de prisão por estupro e atendado violento ao pudor, contra quatro menores, com idades entre 1 e 16 anos, foi detido durante a manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Terenos.

Conforme as informações policiais, o autor, de 59 anos, teria praticado os crimes nos anos de 2003 e 2004 no assentamento Noaras, em Terenos, município a 30 km da capital do Estado.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Terenos e posteriormente será encaminhado à penitenciária estadual, para iniciar o cumprimento da pena.

