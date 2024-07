Dois morrem em acidente com capotamento na MS-345

Dois homens, identificados como Osmar Gonçalves de 55 anos e Moacir Escobar de 60 anos, morreram em um acidente fatal na noite deste sábado (13), na MS 345

(Bonito/Distrito Águas do Miranda), a aproximadamente 25 km de Bonito.



De acordo com as informações do Jardim MS News, Osmar conduzia o veículo Eco Sport que daiu da pista e capotou, resultando na morte dele e do passageiro, Moacir.



As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas e confirmaram os óbitos.



A Perícia da Polícia Civil de Jardim esteve no local para realizar os procedimentos necessários e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

