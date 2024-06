Dupla é presa por tráfico de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, em conjunto com a Polícia Militar, realizava uma operação na cidade fronteiriça sul-mato-grossense na noite de sexta-feira (31) após identificar o autor de um furto, quando uma dupla de suspeitos tentou fugir para uma residência próxima após avistar os policiais, mas acabou sendo abordada.

Durante a busca, os policiais encontraram 36 trouxinhas de cocaína com os indivíduos, que somaram 121g. Um outro fator que chamou atenção da equipe policial foi um dos homens utilizar tornozeleira eletrônica.

No interior da residência, os policiais encontraram mais drogas, incluindo 67 tabletes de cocaína, que pesaram 60kg, e 8 embalagens de skunk, que pesou 5kg, e um tablete de pasta base pesando 0,9kg.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam equipamentos para pesagem, embalagem, celulares e dinheiro.

Os autores, identificados como M.A.L.P., de 34 anos, e F.M.L., de 46, tem passagens policiais e foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

