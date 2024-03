Contando com apoio da Polícia Militar e das unidades especializadas Garras, Bope e Choque, a Polícia Civil prendeu, neste sábado (16), os dois homens envolvidos em um duplo homicídio ocorrido no ginásio de esportes de Sonora na sexta-feira (15).

Os dois acusados, João Pablo Kataguiri, de 18 anos, e Wanderson Ferreira Alves, de 26, foram localizados em uma boate da cidade de Coxim, cidade a 113 quilômetros de onde o crime ocorreu.

No local, eles comemoravam os homicídios. O dono do estabelecimento, que tinha conhecimento dos fatos, acabou preso.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que os agressores estavam em uma motocicleta e já entraram no ginásio atirando, e que os disparam que vitimaram João Vitor Oliveira de Souza, de 21 anos, partiram do garupa.

Ferido e temendo pela vida, João tentou buscar refúgio dentro do ginásio onde os disparos foram realizados, mas foi perseguido e morto pelo atirador. Além dele, o professor Jair Ferreira Jara, de 49 anos, também foi morto ao tentar socorrer o jovem.

Uma terceira pessoa ficou ferida, mas ela conseguiu fugir do local. Segundo apurado pela Polícia Civil, além dos disparos realizados contra as vítimas, eles descarregaram dois revólveres calibre 38 em direção das pessoas que estavam no ginásio, incluindo crianças.

A arma utilizada no crime foi encontrada enterrada no quintal da residência do irmão de um dos autores, que também foi preso. A motocicleta usada foi abandonada e localizada pela polícia em um matagal.

No total, seis pessoas foram presas por terem ajudado a dupla na fuga e dado apoio logístico aos autores, emprestando casa, armas, transporte e alimentação, além de abrigo após eles deixarem a cidade onde o crime ocorreu.

Os dois serão autuados por duplo homicídio, organização criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

