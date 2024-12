Filhotes de periquito são resgatados após caírem do ninho na região do Pantanal

Uma ação conjunta da Polícia Civil, Marinha do Brasil, Polícia Militar Ambiental (PMA), Ministério Público Estadual e Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, resultou na apreensão de filhotes de periquito-do-papo-branco em uma área de difícil acesso na região do Pantanal.

Conforme as informações policiais, uma moradora da região do Cedro contou que aproximadamente 120 filhotes estavam sob seus cuidados após serem localizados caídos no solo.

Diante da complexidade da área, que só pode ser acessada por via aérea, a Marinha do Brasil disponibilizou um helicóptero para transporte das equipes e dos filhotes resgatados. A operação contou ainda com o apoio logístico e técnico da Polícia Militar Ambiental, do Ministério Público Estadual e da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, que desempenharam um papel fundamental para a execução das ações de resgate.

No local indicado, as equipes constataram que muitos dos filhotes não resistiram, sendo encontrados com vida apenas 45 periquitos.

Segundo o delegado de polícia Elton Alves de Sá Júnior, “A preservação da fauna pantaneira é um compromisso de todos nós. A integração das instituições públicas e da comunidade ribeirinha foi essencial para salvar os filhotes de periquito e proteger uma parte importante do nosso patrimônio natural”.

