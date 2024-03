Homem acaba preso apÃ³s esfaquear jovem em ChapadÃ£o do Sul

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Chapadão do Sul, após o Corpo de Bombeiros acionar a Polícia Militar enquanto realizava o resgate de um jovem, de 20 anos, esfaqueado por ele.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com a vítima caída, com perfurações na axila direita e ombros, o que resultou em seu encaminhamento para o Hospital Municipal da cidade.

Ao tomar conhecimento da situação, a polícia começou a realizar diligências para encontrar o responsável pela facada, que foi localizado escondido em um quarto nos fundos de sua residência.

Durante a revista, foi encontrado em seu bolso o canivete utilizado no crime. A motivação e causa do crime não foram divulgadas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia da cidade.

