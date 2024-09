Homem condenado a 10 anos por estupro é preso pela GCM em Campo Grande

Homem, de 55 anos, que não terá a identificação revelada, foi preso no final da noite desta segunda-feira (23) por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto, devido a uma pena de 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O JD1 Notícias apurou que o mandado de prisão foi expedido no dia 12, pelo juiz Robson Celeste Candelorio, da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente. Detalhes sobre o crime não foram divulgados em razão do processo ter progredido em segredo de justiça.

Porém, no mandado de prisão consta que a prisão é referente a condenação transitada em julgado. A pena imputada ao homem pelo crime de estupro de vulnerável é de 10 anos e 10 meses, no regime fechado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe da GCM estava se deslocando para do CRAS Anhanduí para à capela municipal do distrito, quando visualizaram um veículo SpaceFox estacionado, onde visualizaram uma pessoa no banco de trás.

Durante a abordagem realizada e checagem do nome, foi constatado que a pessoa encontrada tinha um mandado de prisão e vinha sendo procurado já há alguns dias. Ele foi detido e conduzido até a delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também