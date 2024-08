Homem é baleado na cabeça perto de escola em Ivinhema

Um homem de 61 anos ainda não identificado, foi atingido por um tiro na cabeça na tarde de ontem (9), na Rua Antônio Manoel dos Santos, próximo à Escola Manoel de Barros, no Bairro Piravevê, em Ivinhema.

De acordo com o Site Ivinoticias, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima, que apresentava um ferimento grave. Ele foi levado ao hospital municipal com sinais vitais, mas devido à gravidade do quadro, foi transferido com urgência para um hospital em Dourados.

A Polícia Militar está em diligências pela cidade.

