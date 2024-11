Homem é executado na frente da esposa com tiro na cabeça em Brasilândia

Anderson de Melo dos Santos, de 38 anos, morreu ao ser executado com um tiro na cabeça, na frente da esposa, durante a noite de domingo (24), na rodovia MS-395, próximo à cidade de Brasilândia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando viram uma mulher em desespero no meio da rua, pedindo por socorro. Ela contou então que seu companheiro havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça.

Aos policiais, ela detalhou que havia ido junto com o marido levar um trator até a cidade de Cassilândia, uma vez que ele é caminhoneiro e conduzia um caminhão guincho. Já na volta para casa, em Nova Andradina, um carro de cor preta entrou na frente do veículo que o casal estava.

Do nada, um homem branco atirou três vezes contra o caminhão. A testemunha conseguiu se abaixar para se esconder, mas ao olhar para cima, viu Anderson sangrando e o veículo ficando desgovernado. Em meio ao desespero, ela conseguiu parar o caminhão às margens da rodovia e pedir por socorro.

As equipes médicas do hospital municipal chegaram a ir até o local, mas apenas puderam constatar o óbito. Os médicos levaram a mulher pare receber atendimento, uma vez que estava em estado de choque.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos necessários sobre o caso, que foi registrado como homicídio na delegacia da cidade.

