Homem é morto a facadas durante confusão em Taquarussu

Sebastião dos Santos foi morto a facadas durante a noite de quarta-feira (20), na cidade de Taquarussu. O autor do crime foi preso horas depois em uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar.

Segundo o site Jornal da Nova, uma equipe da PM fazia rondas pela Avenida Felinto Muller, quando na esquina com a rua Benedito Machado, um homem abordou a guarnição informando sobre uma pessoa lesionada por faca algumas ruas a frente.

Os militares foram até o endereço indicado, onde localizaram o homem caído de bruços, com lesão na região da lombar do lado esquerdo e sangrando. A ambulância do município foi acionada, prestou socorro à vítima e a transportou até ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu e morreu.

Com a identificação do suspeito, a Polícia Militar foi até o alojamento de uma empresa que presta serviços para uma usina da região, sendo informados que o homem havia tomado rumo ignorado.

Com as características do suspeito, equipes da Força Tática, Polícia Militar e Civil saíram em diligências, até que o localizaram no início da madrugada desta quinta-feira (21).

A motivação que levou a morte da vítima ainda é desconhecida. Mas o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e aguarda preso a manifestação do Poder Judiciário.

