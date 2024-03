Homem é morto a tiros dentro de alojamento de fábrica em São Gabriel do Oeste

Lúcio Nei Pereira, de 54 anos, foi morto a tiros durante a noite de domingo (17), dentro do alojamento em que mora na rua Cambará, bairro São Cristóvão, em São Gabriel do Oeste.

Apesar de ter acontecido ontem a noite, o caso foi descoberto apenas na manhã desta segunda-feira (18), quando colegas perceberam sua ausência e decidiram ir até seu dormitório. Neste momento, Lúcio foi encontrado caído,ao lado da cama, já sem sinais vitais.

Conforme as informações do site Idest, o atirador efetuou nove disparos, de fora para dentro, contra a janela, sendo que um acabou atravessando e atingindo a vítima.

No local, foram encontrados vários projéteis de pistola calibre 765. As autoridades policiais foram acionadas, fazendo os trabalhos iniciais no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

