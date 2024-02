Homem é preso após tentar invadir residência e ameaçar o filho da ex em Guia Lopes

Embriagado, um homem de 63 anos foi preso após episódios de ameaça contra a ex-mulher de 49 anos e o filho dela, na noite de terça-feira (6), em Guia Lopes da Laguna

Conforme registro policial, o homem estava dirigindo bêbado, e passava em frente a casa da mulher várias vezes acelerando seu veículo e também tentando entrar na casa da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontrou a vítima chorando no local.

Ela relatou ainda que o homem ameaçou agredir seu filho.

Os policiais se deslocaram pelo bairro São Cristóvão e encontraram o autor em seu veículo. O teste do bafômetro confirmou alto teor etílico no sangue. Ele foi encaminhado para a delegacia onde o caso foi registrado como conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e ameaça.

