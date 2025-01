Homem encontrado morto e boiando no Rio Paraguai é identificado pela família

Foi identificado como Luciano Caballero, de 61 anos, o corpo do homem encontrado boiando nas águas do Rio Paraguai, em Carmelo Paralta, cidade paraguaia localizada próximo de Porto Murtinho.

Conforme as informações da Polícia Nacional, Luciano era catador de recicláveis para venda. O corpo do homem foi identificado por familiares, que estariam vendo a possibilidade de realizar o translado do corpo para o velório e sepultamento.

Ainda segundo a autoridade do país vizinho, a vítima tem marcas de tiros no rosto, por conta disso, o caso deixou de ser tratado como um simples afogamento para ser tratado como homicídio.

Equipes da Perícia Técnica teriam ido até o local, para fazer as investigações iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também