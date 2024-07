Homem escapa de ser morto por atirador 'mão torta' em atentado no Universitário

Homem, de 32 anos, foi ferido com um tiro na madrugada desta quinta-feira (4) na região do bairro Universitário, em Campo Grande. Pelo menos seis disparos foram efetuados contra ele, por um suspeito baixo e 'de mão torta', mas apenas um o acertou na região do antebraço direito.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar estava realizando patrulhamento na rua Danda Nunes e foi acionado para a via, pois havia uma pessoa em conduta suspeita. Mas logo na sequência, houve nova ligação em que uma moradora havia escutado tiros.

Os policiais ouviram da testemunha que ela ligou pedindo abordagem devido à quantidade de pessoas que estavam usando drogas na frente de sua residência. Porém, assim que terminou a ligação para a polícia, ela disse ter ouvido uma mulher gritar e logo em seguida, ouviu vários disparos, pelo menos seis e depois não ouviu mais nada.

Ainda conforme o registro, os militares verificaram o local, mas não encontraram nenhuma cápsula. A equipe realizou rondas, mas sem encontrar ninguém, foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e por lá encontraram o homem ferido.

Questionado sobre os fatos, ele afirmou que estava no local acompanhado de sua esposa e de outros dois usuários, quando o suspeito, um indivíduo baixo e com a mão torta, realizou os seis disparos contra ele utilizando um revólver de calibre 38, mas apenas um dos tiros o acertou e por isso procurou atendimento médico.

Para os militares, a vítima disse que o atirador agiu a mando de uma mulher, pois ela queria se vingar de problemas antigos, mas o homem não quis dar muitos detalhes. Ele seria transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

