JD1TV: Homem furta câmera e lâmpadas no bairro Nova Lima

Um homem foi flagrado tentando furtar uma câmera de monitoramento e lâmpadas de uma residência na Rua Alfredo Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no último domingo (22), por volta das 18h21.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança da casa, o suspeito aparece inicialmente sem disfarce, tentando alcançar o equipamento de monitoramento instalado na parte externa da residência.

Ao perceber a possibilidade de ser identificado, ele coloca um capacete e continua sua tentativa de furto, conseguindo levar a câmera e algumas lâmpadas da área externa. De acordo com informações do site Nova Lima News, o suspeito ainda não foi identificado.

Assista:

