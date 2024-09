Homem morre após ser atropelado por carreta em Douradina

Um homem, identificado como Alexandre da Silva Munhoz, de 33 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta baú na noite desta sexta-feira (27), na BR-163, no distrito de Cruzaltina, em Douradina.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, Alexandre estava em um bar próximo à rodovia, bebendo com amigos, quando em algum momento, por circunstâncias ainda não esclarecidas, acabou atropelado pelo veículo, que seguia sentido Rio Brilhante – Dourados.

Logo após o acidente, o motorista da carreta desceu do veículo e prestou socorro à Alexandre, chegando a acionar a CCR MSVia, concessionária da rodovia no Estado, porém, o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada do socorro.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

