Homem morre em hospital e polícia investiga possível homicídio em Campo Grande

Paulo Antonio da Silva Capelaxio, de 35 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), após não resistir a complicações por possíveis agressões sofridas e também outros casos de saúde, na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima procurou a delegacia e relatou que o filho deu entrada na unidade hospitalar no dia 4 de janeiro, no último sábado, com histórico de convulsão em via pública.

Contudo, a família também soube de possíveis agressões - essas, ainda não confirmadas. O Corpo de Bombeiros atendeu a vítima no local dos fatos e foi diagnosticado um relato de broncoaspiração.

Porém, a mãe não soube informar onde o filho foi localizado pelos socorristas, apenas informou que ele morava em uma residência no Parque do Sol.

A Polícia Civil investiga o caso e o registro foi feito como homicídio simples.

