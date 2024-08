Homem que matou rapaz por "vingança" é preso na Capital

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na quarta-feira (21) um homem, de 43 anos, acusado de ter matado a tiros, no dia 19 de julho, um rapaz, de 28 anos, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

Desde o crime, a DHPP passou a investigar o caso e, com base em trabalho investigativo, conseguiu identificar o autor do crime, que contou com a ajuda de sua companheira, de 21 anos, para cometer o assassinato.

Segundo o apurado pela investigação, a motivação do crime seria uma vingança, já que o autor do crime acreditava que a vítima estava envolvida com a morte de seu irmão, em 2021, mesmo após os autores do homicídio terem sido identificados e presos.

Com provas em mão, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária do casal, pelo prazo de 30 dias.

O homem foi preso e indiciado pelo crime de homicídio por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A mulher ainda não foi localizada, e novas diligências para sua apreensão serão empreendidas pela polícia.

