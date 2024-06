Homem tem pulmão perfurado ao ser esfaqueado pela esposa no Itamaracá

Uma briga, entre marido e mulher, terminou com um homem, de 33 anos, esfaqueado durante a manhã de sexta-feira (28), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A autora seria a companheira da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência,o homem contou que estava bebendo em casa com a esposa quando começaram a discutir. Em determinado momento, sendo explicar o motivo, ele acabou sendo golpeado na região do tórax pela companheira.

Depois disso, a vítima entrou dentro do carro e dirigiu sozinho até o posto de saúde do Bairro Tiradentes, onde buscou ajuda. Devido a gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser levado para a Santa Casa.

No hospital, a equipe médica informou que o estado de saúde da vítima era grave, uma vez que o golpe atingiu e perfurou seu pulmão. Ele estava internado na área vermelha da unidade de saúde.

Ainda segundo o registro policial, as equipes da DHPP (Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa) foi até o imóvel em que a vítima mora com a família, encontrando diversos vestígios, como sangue respingado em alguns cômodos e uma faca, que possivelmente foi utilizada no crime.

Não existem informações a respeito da localização da autora das agressões. O caso foi então registrado como tentativa de homicídio, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

