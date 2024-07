Homem tenta ficar peladão durante surto em praça de alimentação de shopping da Capital

Homem, de 37 anos, foi preso após surtar enquanto comia na praça de alimentação do Shopping Campo Grande. Durante a confusão, ele tentou ficar peladão no meio do espaço, sendo contido por policiais militares.

Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um homem estaria armado com uma faca extremamente agitado. Durante a tentativa de conversa, ele passou a apresentar falas desconexas, gritando o tempo todo.

Em determinado momento, o homem se levantou e abaixou a calça na frente de todos os usuários do shopping. Enquanto ameaçava abaixar a cueca, ele foi contido pelos policiais, algemado e colocado na viatura.

Para os militares, o comunicante contou que o homem passou a ficar alterado do nada. A testemunha contou ainda que o autor estava armado com uma faca de serra, que lhe foi entregue junto com a refeição que havia comprado na praça de alimentação.

Apesar disso, nenhuma faca foi encontrada com ele. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como ato obsceno.

