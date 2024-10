Idoso é morto a facadas pela esposa em Paranaíba

O idoso, João Teodoro do Prado, de 66 anos, foi assassinado a facadas durante a tarde de domingo (6), no bairro Daniel 2, em Paranaíba. A suspeita de cometer o crime é a esposa dele, de 71 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o imóvel, pois uma mulher com marcas de sangue pelo corpo estava caída na calçada. Ao chegar, encontraram a idosa ‘desmaiada’ em frente ao imóvel.

O Corpo de Bombeiros também foi até o local, socorrendo a suspeita e encaminhando para a Santa Casa. Enquanto a ocorrência era atendida pelos militares, uma vizinha contou que João estava sem sinais vitais dentro da casa.

Com bastante sangue espalhado pela residência, a vítima estava usando apenas short. A faca, possivelmente usada no crime, foi localizada próximo ao portão.

Ao falar com os médicos do Corpo de Bombeiros e da Santa Casa da cidade, os militares descobriram que talvez a mulher estivesse ‘fingindo’ um desmaio ou estar gravemente ferida. Por conta disso, uma equipe foi encaminhada para a unidade de saúde, mantendo a suspeita sob custódia.

Para as autoridades, vizinhos detalharam ainda que João era alvo constante de ameaças e agressões, uma vez que vivia em ‘pé de guerra’ com a companheira. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Polícia Civil.

