Idoso que estuprou menina de 3 anos é preso na Aldeia Bororó, em Dourados

Um idoso, de 81 anos, foi preso durante a manhã de quarta-feira (6), na Aldeia Bororó, localizada na zona rural de Dourados.

Conforme as informações policiais, em 2009 ele foi flagrado estuprando uma criança, de apenas 3 anos. O crime foi flagrado pela mãe da menina, sendo que nas roupas do homem e da vítima havia sangue.

Ele foi então condenado, mas estava foragido até ser encontrado e preso pela Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), durante Operação Hagnos.

No mês de novembro, a Depca participa da Operação Hagnos, coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

