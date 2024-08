Idoso queimado durante incêndio causado por cigarro morre na Santa Casa

Um idoso, de 60 anos, morreu dias depois de sofrer graves queimaduras pelo corpo após a casa em que morava pegar fogo, na cidade de Eldorado. A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande, desde o dia 9 de agosto, dois dias depois do ocorrido.

Conforme o boletim de ocorrência, o irmão da vítima contou que ficou sabendo do caso apenas no dia 9, quando foi informado por um vizinho sobre o incêndio. Para as autoridades, a testemunha detalhou que o fogo pode ter sido causado por um cigarro aceso, que caiu no local errado.

Com vários ferimentos, a vítima ficou internada no hospital local, quando as equipes precisaram transferi-lo para a Santa Casa, devido a gravidade das lesões.

Na unidade de saúde, foi constatado que o idoso apresentava traços de etilismo e tabagismo pesado, além de tudo ele estava com hanseníase sem tratamento e apresentava desnutrição severa.

Quando questionado sobre o estado de saúde do seu irmão, o homem apenas disse ter conhecimento que a vítima bebia e fumava demais, não sabendo falar mais coisas sobre a desnutrição e sobre a doença.

Em estado grave, o idoso não resistiu aos ferimentos e as complicações, falecendo durante a noite de quarta-feira (14). O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

