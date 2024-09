Idoso tenta dar calote em hotel do Nova Lima e vai parar na cadeia

Idoso, de 61 anos, foi preso ao tentar dar calote em um hotel localizado na saída para Cuiabá, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de fraude, onde um hóspede que teria saído de um hotel sem querer pagar a conta dívida de R$ 2.556,00 mil.

No local, os militares conversaram com os responsáveis no local, onde foram informados que o idoso já teria cometido o mesmo crime antes. Ele tem o costume de se hospedar no local, comer e beber e depois sair, dizendo que voltará para pagar em dinheiro. Porém, nunca retorna.

Esse caso já teria acontecido em 2023 e no começo de 2024, sendo está a terceira vez que ele fazia a mesma coisa.

Ainda segundo o relato dos funcionários do estabelecimento, antes de fugir o autor chegou a dizer que ninguém o seguraria no local. Ele chegou a sair sendo acompanhado pelo responsável pelo hotel para tomar café, sendo que na volta saiu correndo, pulou uma cerca pequena e se escondeu no shopping.

Ao ser localizado e detido em um shopping da região, ele disse que voltaria sim para quitar a dívida.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como outras fraudes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também