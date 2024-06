Homem é preso por furtar motos no centro da Capital e vendê-las pelo Whatsapp

Na última sexta-feira (21), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), prendeu um homem de 25 anos, por praticar furtos de motocicletas na região central de Campo Grande.

Para a realização da atividade criminosa, ele contava com a ajuda de “comparsas”. Os veículos foram revendidos como “bob” (documentação em atraso), nas redes sociais.

Após a investigação da polícia, foi deferida a prisão preventiva do autor, que era responsável por anunciar as motocicletas furtadas para venda e negociá-las via whatsapp.

