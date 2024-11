Interna sofre tentativa de estupro em cela do presídio de Dourados

Uma mulher trans, de 24 anos, sofreu uma tentativa de estupro dentro de uma cela do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Dourados, na madrugada da última sexta-feira (22). O autor acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Conforme as informações policiais, a vítima contou que durante a madrugada de sexta acordou com os shorts abaixados, enquanto era tocada pelo autor, de 38 anos. Para tentar consumar o ato, o homem enforcou a jovem.

Porém, ele não teve sucesso uma vez que a mulher conseguiu acordar as companheiras de cela ao chutar a cama de cima do beliche. No dia anterior, a vítima já havia recusado avanços sexuais do suspeito. Após o episódio, ela recebeu ameaças de represália caso relatasse o ocorrido.

Apesar de ter acontecido durante a madrugada, o caso só foi denunciado na manhã do outro dia, quando a vítima escreveu um bilhete à mão pedindo ajuda para a assistência social do presídio. Durante depoimento, as testemunhas confirmaram a versão informada pela jovem.

Como o homem sai do presídio para trabalhar, ele acabou sendo preso no bairro Jardim dos Cristhais, por tentativa de estupro e ameaça. Em interrogatório, ele negou as acusações. O caso segue sob investigação.

