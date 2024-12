Investigados por homicídio são presos na Capital

Dois homens foram presos em flagrante durante a tarde de quinta-feira (19), em um condomínio localizado no bairro Jardim dos Estados. Eles são acusados de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Conforme as informações policiais, a operação é fruto de uma investigação desenvolvida pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) desde novembro de 2022, quando um rapaz, de 25 anos foi morto com diversos tiros no bairro Moreninhas.

Naquela ocasião foi apurado desde o início, que o crime seria motivado por uma disputa de território do tráfico de drogas.

Desde então, a investigação avançou, culminando na identificação de dois suspeitos, um deles morador do condomínio onde foram presos. Policiais do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) cumpriram um mandado de busca expedido pela Justiça no apartamento de um rapaz, de 28 anos, e no local também estava o segundo envolvido, de 33 anos.

Durante as buscas, foram apreendidos quatro tabletes de cocaína e R$ 15 mil em espécie, proveniente da venda de parte da cocaína. Na continuidade das buscas, os policiais identificaram outra residência também utilizada por um deles. Neste segundo local havia duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm importada e uma espingarda calibre .12.

Os dois autores foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito e deverão ser interrogados no inquérito que investiga o crime de homicídio.

