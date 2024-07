Irmãos são assassinados a tiros durante briga por terra na fronteira

Três irmãos foram assassinados a tiros durante a noite de terça-feira (23), na Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, no Paraguai. O caso aconteceu a cerca de 30km da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do site ABC Color, as vítimas estavam na frente de uma residência fazendo um churrasco, quando foram surpreendidas pelos atiradores. Vários disparos foram efetuados.

Os irmãos foram identificados como Emigdio Fletez Velázquez, de 48 anos, Gregório Fletez Velázquez, de 54 anos, e Fletez Velázquez, 67 anos.

No local, a Polícia Nacional apurou que eles podem ter sido assassinados por conta de uma briga por terras na região. Além disso, o suspeito dos crimes foi identificado como Francisco Fidel Fernández.

Para sites locais, como o Hoy, o diretor de polícia de Canindeyú, Rafael González, explicou a suspeita da motivação do crime. “Eles se conhecem (vítimas e autor) e têm um problema fundiário antigo".

Agora, as autoridades estão atrás do nome dos outros envolvidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também