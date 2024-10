Irmãos são investigados por 'estupros em série' em vários bairros da Capital

Homem, identificado apenas como Alessandro, de 34 anos, foi preso durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (31), na região do Sóter, em Campo Grande. Ele e o irmão são suspeitos de realizar uma série de roubos e estupros em bairros da Capital. O outro suspeito, irmão do homem, está foragido.

Conforme coletiva feita pela delegada Analu Ferraz na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o boletim de ocorrência que chamou a atenção pela crueldade do crime de estupro aconteceu no Bairro Monte Castelo, sendo registrado no dia 23 de outubro.

Na ocasião, o suspeito teria sondado a casa da vítima, passando pela rua de bicicleta enquanto cuidava quem estaria no imóvel. Ao entrar, ele aproveitou que a vítima estava no quarto apenas de roupa íntima, anunciou o roubo e cometeu o estupro. “Poucos segundos, mas que deixaram marcas nas vítimas", explicou a delegada.

Diante da situação, após as investigações iniciais o suspeito foi identificado, momento em que a especializada aproveitou para representar pela prisão preventiva de Alessandro. Uma ação conjunta com o Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), durante a manhã de hoje, terminou com a prisão do homem.

Além de Alessandro, as equipes identificaram que o irmão dele também estaria cometendo crimes com o mesmo modus operandi, onde eles fingiam estar roubando para cometer crimes sexuais. Em uma ocasião, eles teriam se juntado para cometer o delito. Apesar da informação, o outro autor está foragido.

Fora o caso relato, eles são suspeitos de cometer uma tentativa de roubo no dia 3 de outubro, onde eles entraram em uma loja, apontaram a faca para a lojista e a apalpou. O ato só não foi consumado porque uma cliente entrou na hora e afugentou o homem. Até o momento, três vítimas foram reconhecer o suspeito preso. Ao longo do dia, outras três devem comparecer a delegacia.

Os dois tem outros 12 irmãos, sendo sete mulheres e sete homens. Três deles são estupradores, já que o mais velho está preso por abusar sexualmente de mulheres.

Nega o crime – Durante interrogatório, Alessandro negou o crime e jogou a culpa no irmão a todo momento. Ele ainda recusou assinar o documento da prisão, já que ‘não fez nada’.

