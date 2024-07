JD1TV AGORA: Em surto, homem sobe em torre e ameaça militares na Vila Bandeirantes

Um morador de rua e usuário de drogas, está causando transtorno ao surtar e começar a escalar uma torre de transmissão localizada na Rua Alexandre Fleming, mais precisamente entre as ruas Salim Maluf e DR. Mario Quintanilha, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde desta terça-feira (16).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a quadra foi totalmente fechada pelas autoridades, uma vez que o homem já estava causando transtorno antes de subir na torre, ameaçando ‘incendiar algumas coisas’.

Em determinado momento, durante o surto, ele subiu com um pedaço de colchão, panos, gasolina e isqueiro na torre. Foi relatado a reportagem, que o autor chegou a jogar panos em chamas contra os militares.

Para evitar conflito ou que o homem tire a própria vida, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, tentam negociar com ele, do meio da torre.

