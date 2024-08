JD1TV AGORA: Funcionário de loja fica em estado grave ao ser baleado na Capital

O funcionário de uma loja de carro, não identificado até o momento, sobreviveu à uma tentativa de assassinato na tarde desta quarta-feira (14), na Rua José Paes de Farias, no Bairro Jardim Jacy, em Campo Grande, após ser baleado no olho.

Segundo informações iniciais, a vítima estava dentro de uma loja de carros quando foi surpreendida pelo autor do crime, que estava pilotando uma moto. Ele foi atingido por dois disparos, um na região do pescoço e outro no olho.

Logo após atentar contra a vida da vítima, o criminoso fugiu do local. A Polícia Militar e o Grupo de Operações e Investigações (GOI) estão no local realizando as diligências necessárias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após manobras de reanimação, estabilizou a vítima e o entubou ainda no local. Apesar de ter sobrevivido ao disparo, o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa devido em estado gravíssimo.

