JD1TV: Caminhão sai da pista e "atola" em canteiro central da BR-163 em Dourados

Um caminhão, com placas de Campo Grande, acabou saindo da pista na BR-163, no km 275, e invadiu o canteiro central da rodovia. O motorista, um homem não identificado de 70 anos, foi resgatado com ferimentos leves.

Segundo a CCR MSVia, concessionária responsável pela gestão da rodovia no Estado, uma equipe de resgate da concessionária foi acionada para atender o acidente e resgatou o motorista de dentro do caminhão e, após avaliação, o encaminhou para o Hospital da Vida, em Dourados, com ferimentos leves.

Ao JD1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foi acionada para atender a ocorrência, informou que as causas do acidente ainda seguem sendo investigadas.

Confira vídeo feito por motoristas no local do acidente:

