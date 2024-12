JD1TV: Deu uma torradinha? Caminhão carregado de pão pega fogo em MS

Um caminhão, que estava carregado com pão, acabou pegando fogo e ficando completamente destruído durante a tarde desta terça-feira (17), na MS-289, entre as cidades de Amambai a Coronel Sapucaia.

Conforme as informações do site A Gazeta News, o veículo havia saído de uma padaria em Coronel Sapucaia e seguia para a cidade de Paranhos. Porém, no meio do trajeto o motor começou a pegar fogo.

O motorista chegou a usar extintores de incêndio para tentar conter o incêndio, mas não teve sucesso já que abiu o capô do veículo, fazendo as chamas se espalharem mais rápido por conta do oxigênio.

Depois de acionados, os bombeiros estiveram no local, realizando o controle das chamas e do fogo que se espalhou pela vegetação as margens da pista.

Assista a um vídeo divulgado pelo site:

