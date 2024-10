JD1TV: 'Heróis de farda' - Policiais da Força Tática salvam mulheres durante a tempestade

Uma equipe de policiais militares da Força Tática da 11ªCIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), arriscou a vida para salvar três mulheres que estavam iladas por conta das fortes chuvas que atingiram Campo Grande na noite de quarta-feira (9).

Conforme as informações divulgadas pelo batalhão, os policiais utilizaram um corta para realizar o resgate da vítima, uma vez que a correnteza na área estava muito forte. Uma a uma, as mulheres foram resgatadas e levadas para uma área segura.

Apesar das imagens, que foram gravadas por moradores da região, a corporação não informou onde o salvamento aconteceu.

“Parabenizamos os policias pelo ato de coragem e devoção ao próximo. A ação desempenhada nessa ocorrência apenas ressalta o sentimento de dever e heroísmo, típicos de um policial militar”, destacou a publicação.

Assista o resgate: