JD1TV: Homem fica com a 'testa rachada' ao cair de ponte em Corumbá

Homem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar após cair dentro de um córrego localizado na rua Dom Aquino entre a Ladário e a Tenente Melquíades, área central de Corumbá.

Conforme os militares, as equipes foram acionadas por volta das 13h30, de domingo (8), pois uma pessoa havia caído de uma altura de aproximadamente 8 metros. Ao chegar no local, eles constataram que o homem tinha um afundamento de osso na região frontal da cabeça, popularmente conhecida como testa.

Além dessa lesão mais grave, ele tinha cortes na boca e no nariz. A hemorragia foi contida pelos bombeiros antes dele ser encaminhado para o pronto-socorro municipal.

Assista ao vídeo compartilhado pelo Corpo de Bombeiros: