JD1TV: Incêndio atinge empresa de combustíveis no Indubrasil

Um grande incêndio foi registrado em uma empresa de combustíveis, localizada na região do Indubrasil, em Campo Grande. As chamas começaram quando um caminhão era descarregado.

Conforme o informado pelo Tenente Farias, do Corpo de Bombeiros, o motorista estava descarregando um caminhão no momento em que o fogo começou.

"Rapidamente, o motorista conseguiu retirar o veículo de dentro do polo industrial, o trazendo para a via pública e evitando algo de proporções maiores. As empresas aqui perto se juntaram, acabando com as chamas do caminhão", detalhou.

Como a válvula do tanque traseiro permaneceu aberta. Desta forma, o diesel vazou pela rua e pegou fogo. Quando os militares chegaram ao local, utilizaram LGE (líquido gerador de espuma) para combater os focos de incêndio.

Por sorte, ninguém ficou ferido durante o incidente. Ainda assim, os brigadistas que atuaram no combate ao incêndio, apresentaram dificuldade para respirar após os trabalhos, sendo socorridos pelos bombeiros.

Assista um vídeo encaminhado à reportagem que mostra as chamas no local:

