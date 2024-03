Jogador de futebol morre em acidente a caminho de um jogo

O jogador de futebol, Deivid Farias Costa, de apenas 20 anos, morreu durante um acidente de trânsito na tarde de domingo (17), no KM 35 da MGC-42, na serra da cidade de Carangola, em Minas Gerais. Deivid atuava no Alvorada F.C, equipe que disputava campeonatos amadores na região.

No momento do acidente, o atleta se dirigia à abertura do campeonato rural na cidade de Carangola-MG. A partida inaugural seria disputada entre Barroso e Alvorada.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o atleta estava em uma moto, que colidiu com um automóvel. O motorista do veículo disse que o motociclista teria invadido a contramão e entrado na frente do seu carro. Pontuou ainda que não teria dado tempo de desviar, o que resultou na colisão e na morte do jogador na hora.

Apenas um passageiro do carro se feriu, tendo leves escoriações em um dedo da mão. Após investigações, a Polícia Militar descobriu que o veículo estava irregular, com licenciamento atrasado. O automóvel foi recolhido ao depósito.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Carangola-MG lamentou o acidente e prestou condolências à família de Deivid. A abertura do campeonato foi adiada.

