Jovem conhece 'moça' no Onlyfans e é extorquido após troca de nudes em Campo Grande

Um jovem, de apenas 25 anos, foi extorquido por uma mulher que conheceu no site Onlyfans durante a madrugada de quinta-feira (31). Ele é morador do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois se conheceram pelo aplicativo de encontros e conteúdos eróticos Onlyfans. Inicialmente, o contato entre eles era através de curtidas em storys do Instagram, mas os dois começaram a conversar pelo bate papo.

Conversa vai, conversa vem. A menina pediu para que o rapaz encaminhasse fotos pelado para ela, o que foi atendido pela vítima. Depois de mandar duas imagens, o jovem começou a ser extorquido para que os arquivos não fossem divulgados.

Por isso, a autora pediu uma transferência de R$ 100. Percebendo que estava caindo em um golpe, o homem logo bloqueou o contato da mulher. Ele resolveu fazer um boletim de ocorrência para ‘se resguardar’ caso ela tente alguma coisa.

O caso foi registrado como extorsão na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

