Jovem de 20 anos é preso por tráfico de drogas em Sonora

Na noite desta quinta-feira (17), a Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos por tráfico de drogas em Sonora.

A ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina na Rua das Jabuticabas, quando os policiais observaram dois indivíduos trocando um pequeno objeto de forma suspeita. Ao avistarem a viatura, os indivíduos se dispersaram e tentaram fugir.

Os policiais seguiram o suspeito que estava com o objeto. O jovem abandonou sua bicicleta e pulou o muro de uma residência na tentativa de despistar os militares, mas não conseguiu e foi detido nas proximidades da Rua da Saudade.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo maconha e um celular. Ao ser questionado, o jovem confessou ter comprado a droga por R$ 400,00 com a intenção de revendê-la. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia local.

