Jovem e adolescente são detidos por tentar matar desafeto em Bataguassu

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, e um jovem, de 19 anos, acabou sendo preso durante a noite de quarta-feira (30), na cidade de Bataguassu. Os dois são suspeitos de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Conforme o site Cenário MS, a ação policial iniciou após uma denúncia, informando que um homem estava com a cabeça ensanguentada, pedindo socorro no cruzamento das avenidas Campo Grande e Presidente Prudente.

No endereço indicado, os policiais encontraram um rapaz, de 21 anos, com ferimento. Ele contou que foi agredido com garrafadas por dois indivíduos que moram em frente a uma creche. Após prestar atendimento inicial, a equipe da Força Tática se dirigiu até a casa dos suspeitos, que já eram conhecidos no meio policial por envolvimento em diversos delitos.

Durante a abordagem, os dois confessaram a agressão e informaram que havia drogas na residência. Na busca, os policiais encontraram quatro porções de crack, pesando 0,8 gramas, uma porção de cocaína de 6,4 gramas na sala, além de R$ 196,10 em dinheiro trocado e uma balança de precisão. Os militares informaram que com o suspeito de 19 anos, foi encontrada ainda uma porção de cocaína de 4,2 gramas.

Na delegacia, um dos agressores alegou que o conflito começou quando a vítima foi até o local para comprar drogas sem ter o dinheiro necessário e diante da recusa, uma discussão se iniciou e acabou culminando na agressão.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos ao 1º Distrito Policial de Bataguassu, onde foram autuados pelos crimes.

