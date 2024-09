Jovem é ferido com tiro no tornozelo enquanto arrumava motocicleta no Caiobá

Jovem, de 22 anos, foi ferido com um tiro no tornozelo direito na madrugada desta quarta-feira (4), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele arrumava a motocicleta que havia caído do lado de fora da residência, na rua Cachoeira do Campo, quando dois indivíduos em uma moto passaram atirando.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou que estava no imóvel e escutou que alguém derrubou a motocicleta que estava estacionada, isso por volta das 1h20 da madrugada.

Ainda conforme o relato do jovem, enquanto ele estava arrumando e levantando o veículo, foi surpreendido pela presença de dois suspeitos em uma motocicleta, onde um deles sacou uma pistola e atirou contra ele, atingindo o tornozelo direito.

A vítima disse aos policiais militares que não conhece os suspeitos e não sabe dizer o motivo do atentado. Ele procurou atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

