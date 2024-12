Jovem é morto com tiro na testa após discussão por dívida em Dourados

O jovem Brendon Henrique Teodoro, de 24 anos, foi morto com um tiro na testa e múltiplos golpes de faca no corpo na noite deste sábado (21) no Bairro Estrela Porã, em Dourados, após uma discussão.

Segundo o portal Dourados News, informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado por uma discussão relacionada a uma suposta dívida financeira com o autor do homicídio, um venezuelano de 26 anos, que fugiu antes da chegada da polícia.

Segundo o relato da companheira do suspeito, ela estava trabalhando e, quando chegou em casa, ouviu um disparo de arma de fogo. O marido teria confessado a ela que teria matado Brandon para se defender de um suposto ataque de faca e fugiu logo em seguida.

Brandon foi encontrado pela polícia com múltiplos ferimentos, sendo um tiro na testa e golpes de faca no braço esquerdo, ombro, nuca e entre a orelha e o maxilar.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde foi feito o reconhecimento por familiares.

