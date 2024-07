Jovem é preso após furtar câmeras de segurança de trailer

Na madrugada desta sexta-feira (26), a Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Bataguassu, foi acionada após um furto em um trailer de lanches, onde duas câmeras de segurança foram furtadas.

Os itens foram avaliados em R$ 400. O Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciou as diligências com base em imagens de câmeras de segurança. O suspeito foi identificado como um jovem de 21 anos, já conhecido pela polícia, que atualmente encontra-se em liberdade provisória em outros processos.

A equipe saiu à procura do suspeito, localizando-o no bairro Santa Maria, em Bataguassu. Ao ser abordado, o jovem confessou o crime, e ainda vestindo a mesma roupa usada durante o furto.

Ele indicou que havia escondido os dispositivos furtados na oficina de um parente, sem o conhecimento do mesmo. Os itens foram recuperados no local indicado.

O suspeito foi preso em flagrante e os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário.

